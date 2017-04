Viale Tricesimo: senza un Bilancio approvato, i lavori dovranno fermarsi prima

UDINE – Le ‘scaramucce’ politiche all’interno della maggioranza, che hanno portato al rinvio del voto sul Bilancio, hanno già avuto una conseguenza diretta sui cittadini di Udine. L’asfaltatura di viale Tricesimo, proprio a causa di questo ‘non voto’, non potrà essere completata.

A spiegare la situazione è stato l’assessore Enrico Pizza, che sulle pagine del Messaggero Veneto ha ricordato come l’obiettivo del Comune fosse quello di completare la stesura del nuovo asfalto fino alla rotonda di Là di Moret, al confine con il territorio di Tavagnacco. Ma senza il via libera al Bilancio (nell’ultima seduta del Consiglio, Pd e Innovare hanno preferito far ‘saltare’ il numero legale non essendo sicuri dell’appoggio di Alternativa, e quindi per evitare di andare ‘sotto’ durante la votazione) i lavori di asfaltatura dovranno fermarsi alla rotonda prima, a quella cioè del Terminal Nord. Una vera e propria beffa, quindi, per i cittadini.

A slittare saranno anche altri cantieri stradali, che attendevano il via libera del Bilancio per l’avvio delle gare. Un ‘giochetto’ politico che costerà caro a chi lavora e vive a Udine.