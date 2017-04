Spaccata notturna al 101 Fashion Store di Reana

REANA DEl ROJALE - Furto con spaccata a Reana del Rojale. A finire nel mirino è stato il negozio di abbigliamento 101 Fashion Store.

I malviventi hanno abbattuto la vetrata entrando nel punto vendita (che si trova in via del Municipio 24) portando via capi d'abbigliamento firmati. Da una prima stima pare che il bottino si aggiri sui 50 mila euro.

L'allarme è scattato alle 5 del mattino di lunedì 3 aprile. I ladri hanno agito con un furgone (poi risultato rubato), utilizzato come ariete. Pare fossero in quattro persone, con il volto travisato. Il blitz è durato meno di 10 minuti. Indagano i carabinieri.