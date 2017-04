LIGNANO - Scontro fra un’auto e una moto nella mattinata del 3 aprile, a Lignano Sabbiadoro, in viale Europa, all’incrocio con via Tridentina, non molto distante dal municipio della città balneare.

Il motociclista ha avuto la peggio: ‘centrata’ la Toyota Yaris nella parte posteriore, all’altezza della portiera del passeggero, è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con i vigili del fuoco.

Il centauro è stato poi accompagnato al pronto soccorso con l’ambulanza. In quanto alla dinamica dell’incidente, sono in corso gli accertamenti del caso.

Incidente a Lignano: moto contro auto (© Diario di Udine)