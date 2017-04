Si spara alla testa, inutile la corsa all'ospedale

UDINE - Si spara alla testa e muore poco dopo all’ospedale. Il tremendo fatto - come riportato da Il Gazzettino - è accaduto in un paese della Bassa Friulana, nelle prime ore del mattino del 3 aprile. La vittima è un uomo di 41 anni che pare nell’ultimo periodo soffrisse di un grave stato di depressione.

Non c'è stato nulla da fare

Preso da un momento di sconforto, l’uomo ha deciso di mettere fine alla sua vita, ma prima lo ha annunciato, nel tentativo, forse, di chiedere aiuto. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo in cui l’uomo si trovava, il 41enne era ancora vivo, ma - come chiarisce il quotidiano - le lesioni causate dal colpo erano troppe, per lui non c’è stato più nulla da fare.