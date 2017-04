Officine Giovani: al via il laboratorio ‘Musica e arti visive’

UDINE - Un nuovo laboratorio di illustrazione per scoprire il rapporto che unisce il mondo delle immagini alla musica. Sono aperte le iscrizioni a ‘Musica e arti visive’, la nuova iniziativa delle Officine Giovani del Comune di Udine in partenza dal prossimo 12 aprile. Composto da tre appuntamenti da tre ore ciascuno – mercoledì 12, 19 e 26 aprile, dalle 17 alle 20 – il laboratorio affronterà tutti gli aspetti da considerare nel percorso creativo che porta alla realizzazione di una linea grafica per la copertina di un disco, di una locandina o per la comunicazione visiva di un gruppo musicale.

Si parte dalla definizione del concept

Il percorso sarà condotto dall'art director, grafica, illustratrice e musicista Carin Marzaro, che si occupa di comunicazione e visual design in ambito editoriale, culturale e musicale. A partire dalla presentazione di alcuni case studies, i partecipanti saranno accompagnati nella definizione di tutti gli aspetti importanti da considerare nella definizione del concept che sta alla base di un’illustrazione per la copertina di un disco. Attraverso l’uso delle parole chiave, fino alla realizzazione di alcune bozze, il laboratorio sarà occasione per lavorare sul piano della scelta stilistica.

Informazioni

Le attività si svolgeranno nei locali delle Officine Giovani, in piazzale Valle del But, e avranno un costo di 13,50 euro a partecipante. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0432 541975 dal martedì al venerdì (dalle 16.45 alle 17.45), oppure il sabato (dalle 14.30 alle 18.30) o inviando una mail all’indirizzo officinegiovani@gmail.com.