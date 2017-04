Riparte la distribuzione dei sacchetti Net nelle circoscrizioni 4 e 6

UDINE - Riprenderà, grazie all'impegno delle associazioni Banca del Tempo e Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), l'attività di distribuzione di sacchetti per la raccolta differenziata negli sportelli anagrafici delle ex circoscrizioni 4 e 6, sospesa in vista di una riorganizzazione del sistema di Decentramento. Il Comune ha infatti sottoscritto un accordo con le associazioni di volontariato che si presteranno, del tutto gratuitamente, alla distribuzione dei sacchetti della differenziata di Net. «Anmic garantisce da anni il trasporto alle persone disabili in occasione delle consultazioni elettorali. La collaborazione fruttuosa con loro regala alla città questa nuova collaborazione, richiesta dai cittadini come più volte sottolineato dalla consigliera delegata Meloni. – spiega l'assessore al Decentramento Antonella Nonino -. Vogliamo quindi ringraziare Anmic e Banca del Tempo perché, oltre alla meritoria attività da sempre svolta, dimostrano di saper essere presenti al fianco di tutti i cittadini».

4^ Circoscrizione

L'Associazione Progetto Tempo (Associazione di Volontariato- Onlus Banca del Tempo), ha offerto la propria disponibilità a farsi carico della distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, attivata dal Comune in convenzione con la Net anche in virtù del fatto che la sua sede si trova in via Pradamano 21, all’interno dello stesso immobile della 4^ Circoscrizione. Sarà quindi possibile rivolgersi alla Banca del Tempo il lunedì dalle 10 alle 11.30 e il giovedì dalle 17 alle 18, con l’eccezione dei periodi di sospensione delle attività estive (mese di agosto) e a Natale.

6^ Circoscrizione

Per quanto riguarda invece la 6^ Circoscrizione, è stata interpellata la Sezione Provinciale di Udine dell'Anmic, che si è resa disponibile alla distribuzione individuando un volontario che sarà presente nella sede della Circoscrizione di Via S. Stefano 5, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 (presenza ridotta al solo mercoledì durante il mese di agosto).