Virtual Tour a palazzo Torriani

UDINE - «Palazzo Torriani – spiega il presidente dell’Associazione, Matteo Tonon -, è la nostra sede operativa e di rappresentanza, ma è anche un gioiello architettonico. Per questo, in occasione delle Giornate di primavera, abbiamo aperto alla cittadinanza le porte del palazzo, per la prima volta in forma integrale, orgogliosi di poter valorizzare e condividere un patrimonio storico e culturale della città. Un’apertura che ora continua idealmente con il tour virtuale ospitato sul sito internet dell’Associazione». Dopo il grande successo delle visite promosse dal FAI, con migliaia di persone che hanno affollato palazzo Torriani il 25 e 26 marzo scorsi, ora si può godere della bellezza di questo prestigioso complesso architettonico ubicato nel centro storico di Udine anche dal proprio computer, accedendo al virtual tour pubblicato sul sito dell’Associazione.

Tour virtuale automatico

Il turista-internauta potrà approfondire la conoscenza di palazzo Torriani partecipando ad un dettagliato tour virtuale automatico, oppure avventurandosi lui stesso, con l’ausilio di cursori multi-funzione, alla scoperta della sede confindustriale entrando non soltanto nei saloni, nelle sale e nelle stanze dell’edificio situato in Largo Carlo Melzi 2, ma anche nel giardino, nella foresteria, nell’adiacente cappella gentilizia barocca e negli uffici dell’Ance, ubicati accanto alla torre di Santa Maria, che nei prossimi mesi sarà a sua volta al centro di un progetto di riqualificazione, ideato per accogliere un Museo dell’industria e dell’innovazione. In tutto sono venti i ‘luoghi’ di palazzo Torriani che si possono ammirare a 360 gradi attraverso l’occhio virtuale: un piccolo contributo che Confindustria Udine mette a disposizione per la scoperta dei beni culturali della città e del territorio.