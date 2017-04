Friuli Innovazione hub italiano di tecnologie additive di Eos

UDINE - È Friuli Innovazione l’unica sede italiana del cluster internazionale delle tecnologie additive, che annovera partner di primo livello in tutto il mondo. L’accordo è stato reso noto nel corso del workshop internazionale organizzato da Friuli Innovazione e dal Distretto Comet per la Metalmeccanica tenutosi a Udine lo scorso 30 marzo. Oltre a Friuli Innovazione, che sarà l’unico hub in Italia, il cluster comprende realtà importanti dell’Additive Manufacturing, come la North Western University di Johannesburg, l’americana AM Ventures, Must 3d di Monaco, 3d Druck Netzwerk di Berlino, CompMechLab di San Pietroburgo e la brasiliana FABulous. «Essere stati scelti come realtà di riferimento in Italia per le tecnologie additive è motivo di grande orgoglio – ha commentato il direttore di Friuli Innovazione Fabio Feruglio – ma ci tengo a sottolineare che si tratta di un’azione corale nella quale è fondamentale il contributo di tutti i partner dell’iniziativa Additive Fvg: LimaCorporate, il laboratorio di meccatronica avanzata Lama, progetto dei tre atenei regionali, il Cluster Regionale per la Metalmeccanica Comet, la fondazione Malignani Its, Joanneum Research e Unicorn Trainers business angels. Fondamentale anche il contributo propositivo delle aziende del territorio – ha continuato Feruglio – interessate fin da subito ad avere un ruolo attivo nell’iniziativa».

Additive Manufacturing

La selezione come hub di riferimento per le tecnologie additive in Italia permetterà a Friuli Innovazione di essere ancora più incisivo nel supportare le aziende manifatturiere del territorio ad accrescere la loro competitività proprio grazie all’Additive Manufacturing. Inoltre Friuli Innovazione, nel suo ruolo di incubatore di impresa, farà da riferimento a livello italiano per lo scouting di idee sull’Additive Manufacturing non soltanto sulla mera tecnologia, ma anche su tutto quello che vi ruota attorno, come materiali, software eccetera, fornendo così spinta e accelerazione a tutte le imprese che vogliano usufruire delle potenzialità delle tecnologie additive. A livello regionale l’obiettivo di Additive Fvg è quello di formare in Friuli Venezia Giulia risorse umane con alta specializzazione in modo molto più rapido che in altre regioni europee e fare in modo che le aziende manifatturiere del territorio possano adottare con maggiore facilità queste tecnologie, accrescendo così la loro competitività a livello internazionale.