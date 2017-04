Donna incinta finisce in ospedale dopo una rissa in un bar

UDINE – Una donna incinta è finita in ospedale dopo essere stata protagonista di una zuffa in un locale pubblico di Udine. Il fatto è avvenuto domenica 2 aprile.

Come reso noto dai carabinieri del Comando provinciale di Udine (sul posto insieme al personale della stazione di Remanzacco e agli agenti della Polizia), il gestore del bar ha chiamato il 112 dopo aver visto che la situazione stava degenerando. Dalle parole si è passati ai calci e ai pugni: solo l’arrivo dei carabinieri ha riportato la calma nel locale. A prendere parte alla rissa anche una 24enne di Udine, seguita dal centro di salute mentale, che ha cercato di aggredire gli uomini in divisa. Un atteggiamento aggressivo tenuto anche in caserma, dove è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.



Come detto, coinvolta anche una ragazza di 26 anni, incinta, che è stata portata all’Ospedale di Udine per accertamenti a causa di alcuni colpi presi alla pancia.