‘Incontri di primavera’: corsi gratuiti di giardinaggio

UDINE - Partiranno il 6 aprile i tradizionali incontri di primavera, organizzati da Agenda 21 del Comune di Udine, dedicati a tutti gli orticoltori urbani. Il ciclo di incontri insegnerà a costruire un orto in cassetta usando materiale riciclato, apprendendo tutte le nozioni utili a coltivare in terrazzo e a progettare un orto in piena terra, con piante ornamentali utili alla coltivazione e alla bellezza. L'iniziativa rientra nel progetto ‘L’Orto e la Luna– orti urbani udinesi’ che continua a riscuotere successo e apprezzamento, che ha reso la città di Udine riferimento nazionale ed internazionale.

Il primo appuntamento è per giovedì 6 aprile, alle 17.30 in Sala Ajace

Nel corso dell’incontro Gianfrancesco Gubiani, precursore dell’agricoltura biologica in Friuli e autore del libro ‘Orto senza veleni’, affronterà, in particolare, i temi della coltivazione dei frutti della terra senza l’uso di veleni, senza l’utilizzo di concimi o trattamenti chimici.

‘Orti e dintorni’

Mercoledì 26 aprile alle 17.30 sempre in Sala Ajace si terrà ‘Orti e dintorni’, il tradizionale incontro con Ennio Furlan, lo chef autore di libri dedicati alle erbe spontanee, ai funghi e alle marmellate. Nel corso dell’appuntamento Furlan proporrà i suoi consigli per garantire la conservazione, la raccolta e il corretto uso delle erbe spontanee e, non ultimo, per creare stuzzicanti preparazioni gastronomiche dall’antipasto al dolce.

La parola all’esperto

Venerdì 26 maggio, alle 16.30, nella sede del Consorzio Agrario Fvg - Market Verde di viale Palmanova, l'esperto agronomo Marcello Mattiazzo sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande sull'orto (periodi ideali di trapianto, varietà più coltivate, migliori tecniche di coltivazione, soluzione alle principali problematiche). Si tratterà di un incontro molto particolare, nel quale tutti gli ‘orticoltori urbani’ potranno portare fotografie, parti fresche di piante o altro per avere in diretta diagnosi, consigli e altre informazioni. Per tutti gli incontri l’accesso è gratuito fino a capienza sala (posti limitati).

Per informazioni: Ufficio Agenda 21 (0432 1272525 - 615), agenda21@comune.udine.it). Per la prenotazione dell’incontro presso il Market Verde, telefonare al numero 0432- 838811 – email marketing@capfvg.it.