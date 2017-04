Vespa Club Udine: scelte la data e il logo per il raduno 2017

UDINE - Una data da segnare sul calendario: il 23 aprile 2017. E’ la giornata scelta dal Vespa Club Udine per organizzare il raduno nazionale 'Città di Udine'. Un evento che porterà in città centinaia di Vespa provenienti da ogni parte della Penisola e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. L’annuncio è stato dato dal presidente del sodalizio, Fabio Ieronutti, che nell’occasione ha svelato il manifesto dell’edizione 2017, la numero undici per il raduno della città. Il bozzetto è stato realizzato da Lucas Titton della seconda G del corso di operatore grafico all’Enaip.

Il club è al lavoro per organizzare ogni dettaglio del raduno, che comincerà con il tradizionale ritrovo in via Mercatovecchio alle 8.30. Dopo l’iscrizione e la consegna dei gadget, alle 10.30 è prevista la partenza del giro turistico, con il rinfresco che quest’anno sarà organizzato nel piazzale dell’Ara Pacis di Medea. Per il pranzo, invece, ci si sposterà nell’area festeggiamenti di Pradamano.

Il raduno nazionale sarà l’evento clou dell’anno per il Vespa Club Udine, con le mitiche Vespa (ci saranno modelli unici e ricercati appartenenti alle diverse epoche che hanno scandito la storia d’Italia dagli anni Cinquanta in poi) che si faranno ammirare nella centralissima via Mercatovecchio prima di partire per il giro turistico attraverso il Friuli.

Il presidente Ieronutti, ricordando che sono aperte le iscrizioni al club, invita gli appassionati della Vespa a visitare il sito www.vespaclubudine.com per ogni aggiornamento. Per informazioni sul raduno 3355352303 o 3382157511.