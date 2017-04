Eugenio Finardi ritorna a Tolmezzo dopo sette anni

TOLMEZZO - Era il 20 novembre del 2010 quando Eugenio Finardi fece tappa ed emozionò con le sue canzoni il pubblico che affollò per un tutto esaurito il Teatro Auditorium Candoni di Tolmezzo. Ora, a distanza di sette anni, sabato 29 aprile, il cantautore milanese ritornerà in Carnia per un nuovo concerto che già si annuncia memorabile per i suoi tanti fan di tutte le età: si tratta infatti di una delle tappe del suo tour Musica Ribelle pensato lo scorso anno per festeggiare i quarant'anni anni della sua storica canzone-manifesto che portava lo stesso nome e proseguito con un grandissimo successo negli ultimi mesi, perfino in Cina.

La colonna sonora dei primi tempi delle radio private

40 Anni di Musica Ribelle – Diesel Edition non è la semplice celebrazione di una canzone ma anche di un atteggiamento, un modo di vivere la musica che nel 1977 toccò quello che alcuni considerano il suo apice con la pubblicazione di Diesel, l’album gemello di Sugo, che fotografava con ancor più lucidità e maturità le tensioni di quegli anni. Da La musica ribelle a Diesel, a La Radio, a Saluteremo il signor padrone e tante altre sua conzoni che sono state la colonna sonora dei primi tempi delle radio private e di una grandissima e irripetibile stagione del rock italiano che aveva Milano come capitale e Finardi come sua punta di diamante.

Più di quanrant'anni di attività musicale

Ad annunciarlo con grande orgoglio a Nuova Pro Loco Tolmezzo che proporrà l’appuntamento in collaborazione con Folkest. Energico interprete e finissimo intrattenitore, Eugenio Finardi è stato negli anni il vero outsider rispetto alle logiche delle major discografiche, per il suo atteggiamento indipendente, conservato nonostante l’immensa popolarità raggiunta in più di quanrant'anni di attività musicale: la sua natura sperimentatrice e non riconducibile a una scena gli è valsa di recente la definizione, che fa sorridere chi lo conosce da quegli anni, di primo vero indie.

