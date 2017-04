Incidenti in città: due ciclisti finiscono al Pronto Soccorso

UDINE – Tre incidenti stradali hanno caratterizzato il lunedì in città, con due ciclisti finiti all’ospedale insieme al conducente di un’auto.

Il primo sinistro si è verificato alle 12.50 in piazzale Chiavris, all’intersezione con via Forni di Sotto. Una Fiat Idea condotta da una 53enne di Udine, all’imbocco con via Forni di Sotto, ha urtato una bicicletta con in sella un 86enne si Udine. L’anziano, rovinando sull’asfalto, ha riportato diverse lesioni, e per questo è stato accompagnato al Pronto Soccorso dal 118. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale.

Un altro incidente è avvenuto alle 16.45 tra viale Pier Paolo Pasolini e via Martignacco. Anche in questo caso a finire in ospedale è stata una persona in sella a una bici, una 21enne di Udine. A mandarla sull’asfalto, una 24enne di Reana del Rojale a bordo di una Ford Fiesta. La 21enne è stata portata da un’ambulanza al Pronto Soccorso.

L’ultimo sinistro di giornata si è verificato alle 17.43 tra via Molin Nuovo e viale Giovanni Paolo II. A scontrarsi una Mercedes guidata da una 72enne di Lignano e una Porsche con a bordo un 25enne di Povoletto. E’ stato quest’ultimo ad avere la peggio, costretto a ricorrere alle cure del 118. Rilievi, come nei casi precedenti, da parte della Polizia locale dell’Uti Centrale.