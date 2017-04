Palamostre: consegnati i lavori per la realizzazione della palestra

UDINE - E' stato consegnato lunedì 3 aprile 2017 il cantiere che porterà alla realizzazione di una struttura sportiva, da ricavarsi nei locali un tempo occupati al Palamostre dalla Galleria d’Arte Moderna Udinese e ora dismessi, destinata all’avvicinamento alla pratica sportiva. I lavori dovranno essere completati entro l'estate del 2017, mantenendo così una promessa in cui si era impegnato lo stesso sindaco, Furio Honsell.

«Oggi iniziamo il recupero di questo importante spazio – ha spiegato il sindaco Honsell – in una struttura che coniuga la vocazione artistico-culturale con quella sportiva e del benessere. Quella sportiva è proprio la parte che intendiamo potenziare, anche per rispondere alla crescente domanda di spazi da dedicare alla pratica motoria in città».

Come spiegato dall'assessore ai Lavori Pubblici Pier Enrico Scalettaris, «entro fine anno scolastico contiamo di terminare i lavori, e dare così la disponibilità della nuova palestra nei 120 giorni previsti di cantiere».

La palestra negli spazi del Palamostre è un'opera prevista da tempo, ma i cui termini di realizzazione si sono allungati a causa del trasferimento delle opere rimaste accatastate nei magazzini dell’ex Galleria d’arte moderna.

Il recupero dell'ex Galleria d'Arte come struttura sportiva è inoltre un intervento che va a riqualificare un'ulteriore porzione di un edificio storico della città, che già è stato positivamente valorizzato dalla gestione diretta della parte teatrale a opera del Teatro Stabile.

La realizzazione della palestra è stata assegnata all'impresa Valerio Sabinot di Basiliano, per un importo di 91.000 euro, a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza per un importo totale di 94.000 euro.