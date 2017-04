Frecce Tricolori: ecco a quando le esibizioni in regione

FVG - E’ stato pubblicato il calendario con le date delle manifestazioni aeree a cui parteciperà la Pattuglia Acrobatica Nazionale «Frecce Tricolori».

Saranno due le tappe in Fvg

Si comincia il 14 maggio con ‘Grado Air Show’, l’Isola d’Oro sarà la prima in regione a ospitare l’esibizione della pattuglia acrobatica.

Bisognerà poi attendere fino al 23 luglio, invece, per trovare le Frecce Tricolori sul cielo di Lignano Sabbiadoro.

Lungo lo Stivale e non solo ...

Nel 2017 la Pan sarà in impegnata in oltre 20 esibizioni e sorvoli, tra le quali anche tre all'estero, una in Belgio, poi in Norvegia e Svizzera. L’esordio avverrà l’8 maggio a Bari per la Festa di San Nicola, la conclusione della stagione il 1° ottobre a Porto Santo Stefano.

Per maggiori informazioni: www.aeronautica.difesa.it