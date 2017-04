Auto si cappotta a Pradielis di Lusevera

LUSEVERA - Un 71enne sloveno è rimasto coinvolto, martedì mattina, in località Pradielis di Lusevera. L'uomo è finito con la sua auto in una scarpata a lato della carreggiata dopo aver travolto i piloni in cemento che delimitano la strada. Il mezzo ha terminato la sua corsa ruote all'aria.

A dare l'allarme un pompiere fuori servizio che passava da quelle parti. L'automobilista è stato estratto dall'auto capovolta ancora cosciente. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri di Tarcento, anche l'elicottero del 118, che ha trasportato il ferito a Udine.