Viabilità: nuovi interventi del piano ‘strade pulite’

UDINE - Prosegue l'operazione ‘strade pulite’ del Comune. L'amministrazione informa che mercoledì 5 aprile, in accordo con Net, verrà operata una pulizia straordinaria con spazzatrice della prima parte di viale Ungheria (partendo da piazzale D'Annunzio) e di via del Pozzo. Per consentire ai mezzi di effettuare le necessarie operazioni, su entrambi i lati delle due strade sarà in vigore, dalle 8.30 alle 12, un divieto di sosta temporaneo. Gli uffici comunali hanno già provveduto a informare residenti e fruitori dei parcheggi con un volantinaggio mirato e posizionando l'apposita segnaletica stradale temporanea. L'operazione ‘strade pulite’, questo il nome dato all'iniziativa dall'assessorato all'Ambiente, segue la sperimentazione già avvenuta con successo in autunno in diverse strade cittadine. «L'ufficio Ambiente – spiega l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente, Enrico Pizza –, d'intesa con Net, ha in questi mesi svolto un lavoro di mappatura delle strade dove, a causa delle auto parcheggiate di giorno e di notte, è difficile intervenire per la pulizia della carreggiata. Su una rete complessiva di 350 chilometri in tutta la città, 40 risultano infatti critici da pulire per questi motivi. Per la buona riuscita dell'operazione abbiamo chiesto la collaborazione della polizia locale per il pronto sanzionamento dei trasgressori».

Cadenza quindicinale

Il piano di interventi proseguirà poi a cadenza quindicinale e con le stesse modalità, interessando diverse vie oggetto di parcheggio permanente: il 20 aprile toccherà a via Carducci e alla seconda parte di viale Ungheria; il 4 maggio saranno pulite invece via Leopardi, viale Europa Unita (tratto da piazzale D'Annunzio a via Roma), via Patriarca Vodolrico, via Dionisio Dolfin, via Pradamano (il tratto iniziale fino a via Dionisio Dolfin), via Cernaia (da viale Palmanova a via Pradamano), il tratto iniziale di viale Palmanova (da via Cernaia all’altezza dell’incrocio con via delle Fornaci).

Le altre strade oggetto di intervento

Tantissime, infine, le altre strade che saranno oggetto di interventi di pulizia nel corso di quest'anno: via Volturno, via Gaeta, via Valussi, viale Venezia, viale Duodo, viale Ledra, via Marangoni, via Marco Volpe, via Moretti, viale Cadore, via Galileo Galilei, via Leonardo da Vinci, via Dormisch, via Malborghetto, via Deciani, via di Toppo, via Lazzaro Moro, via Leicht, via Ampezzo, via Sacile, via Tolmezzo, via Ermes di Colloredo, via Pordenone, viale Volontari della Libertà, via Codroipo, via Monte Hermada, via Monte Ortigara, via Tarcento, via Brazzacco, via Duino, via Planis, via Soffumbergo, via Umago, via Bersaglio, via Caneva, via Pracchiuso, via Spalato, via Battistig, via De Rubeis, via Percoto, via Roma, via Tullio.