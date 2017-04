Mercoledì del placement: colloqui di lavoro per studenti e laureati dell’ateneo friulano

UDINE – Il ‘Mercoledì del placement’, l’appuntamento dedicato a laureati e laureandi dell’Università di Udine, ritorna mercoledì 5 aprile alle 16 nella sede di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine. Anche in questa occasione quattro importanti realtà aziendali si presenteranno agli interessati e, presso gli stand allestiti nel Velario, raccoglieranno i curriculum e offriranno la possibilità di sostenere brevi colloqui personali. L’agenzia Umana metterà a disposizione il proprio personale per il servizio di consulenza orientativa, correzione e raccolta dei curriculum. L’accesso all’evento è libero, ma è possibile pre-accreditarsi tramite modulo online. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del Career center dell’Università di Udine.

Il Gruppo Safilo è specializzato nella creazione di occhiali ed è leader nell’eyewear di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. L’azienda è impegnata nella distribuzione qualitativa dei suoi prodotti in tutto il mondo. Safilo è interessata a lauree in Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Economia aziendale, Economics, Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni.

INglass SpA è un gruppo del settore metalmeccanico che opera attraverso i marchi ERMO (sviluppo e produzione stampi a iniezione plastica) e HRSflow (sviluppo e produzione canali caldi per applicazioni automotive, medicale, cosmetico, packaging). L’azienda è interessa a lauree in Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale, Ingegneria dei materiali e Ingegneria aerospaziale.

CrediFriuli è un istituto di credito a mutualità prevalente, che rappresenta la Banca di Credito Cooperativo più patrimonializzata della Regione. CrediFriuli è interessata a lauree in Economia aziendale, Economia e Commercio, Banca e Finanza, Economics, Diritto per le imprese e le istituzioni, Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati e Giurisprudenza.

Fatturaelettronica PA intende aiutare le imprese a sfruttare i vantaggi del digitale realizzando software e servizi di alta qualità, completi e allo stesso tempo semplici da utilizzare, fornendo inoltre un’assistenza ai clienti di livello superiore. L’azienda è interessata a lauree in Informatica, Scienze e tecnologie multimediali, Tecnologie web e multimediali, Comunicazione multimediale e tecnologie dell’informazione, Economia aziendale, Economia e commercio, Economics, Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Sono comunque disponibili a valutare profili provenienti da lauree diverse.