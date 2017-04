Scontro frontale sulla Pontebbana: gravi due persone

VENZONE - Grave incidente sulla staale 13 Pontebbana, all'altezza della località Carnia. A scontrarsi sono state una Fiat Punto e una Lancia Y. L'impatto, come si vede dalla foto, è avvenuto a pochi metri dal ristorante 'Al Girarrosto'.

Dalle prime informazioni si sa che una donna di 55 anni è stata elitrasportata a Udine, un'altra donna di 33 anni è stata portata in ambulanza a Tolmezzo. Entrambe sono residenti a Venzone e, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto 118, Polstrada di Amaro, i carabinieri di Gemona e Vigili del Fuoco di Tolmezzo.