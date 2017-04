L'autore della canzone dello spot Tim sarà al No Borders

TARVISIO - È l’indiscusso re mondiale e fondatore dell’electro swing. Si è aggiudicato ben 7 Amadeus Music Awards, vanta oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, i suoi album hanno venduto più di 500 mila copie ed è stabilmente presente nelle chart di tutto il mondo. I suoi brani sono stati utilizzati per oltre 700 compilation in tutto il mondo e sono stati scelti per numerose campagne pubblicitarie, tra le quali il celebre spot della Tim in onda attualmente con il brano «All Night», divenuto un autentico tormentone televisivo e radiofonico anche in Italia. I suoi concerti sono richiestissimi in tutto il mondo e sono uno spettacolo assoluto che si sviluppa tra giochi di luci, suoni e visual curati in ogni minimo dettaglio.

Il concerto a Tarvisio

Stiamo parlando del musicista, produttore artistico e dj austriaco Parov Stelar, il secondo grande nome internazionale annunciato dal No Borders Music Festival – la celebre rassegna, giunta alla ventiduesima edizione, che valorizza la musica quale forma culturale oltre i confini – che ospiterà la mitica Parov Stelar Band domenica 30 luglio alle 21.15 a Tarvisio in Piazza Unità (in caso di maltempo il concerto si terrà al Palazzetto dello Sport di Tarvisio), unica data nell’intero Nordest. I biglietti per il concerto organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo e l’agenzia VignaPR saranno in vendita dalle 10 di giovedì 6 luglio sul circuito italiano Ticketone.it e sui circuiti austriaci e sloveni OeTicket.com ed Eventim.si.

Info sul sito www.nobordersmusicfestival.com .