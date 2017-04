'Paese che vai' di Rai 1 accende i riflettori su Udine: in questi giorni le riprese

UDINE - Dopo la puntata dello scorso dicembre dedicata a Trieste, la trasmissione 'Paese che vai' (in onda il sabato alle 11.30), di Rai 1, condotta da Livio Leonardi, ritorna in Friuli Venezia Giulia scegliendo questa volta di accendere i riflettori su Udine. Da martedì 4 aprile a giovedì 6, infatti, le telecamere della trasmissione effettueranno le riprese del capoluogo friulano e non solo, per mettere in luce il rapporto di Napoleone Bonaparte con le nostre terre.

Piazze e palazzi

Frutto di una sempre più consolidata collaborazione tra PromoTurismoFVG e la produzione del programma, il viaggio nella storia del legame di Napoleone Bonaparte con il Friuli Venezia Giulia, spazierà dalle piazze e palazzi di Udine, alle prelibatezze dei Colli Orientali fino alle sale di Villa Manin di Passariano nella bassa friulana. Il conduttore, in sella a una bicicletta, accompagnerà il pubblico alla scoperta di piazza Libertà, della Loggia del Lippomano e della piazza del Castello, per poi ridiscendere e attraversare Via Mercatovecchio, Piazza Matteotti e infine arrivare ai Giardini Ricasoli. Insieme alla guida che lo accompagna si addentrerà, inoltre, nel Castello di Udine, nella sala dello Scialle di Palazzo Antonini Belgrado, all’interno della Biblioteca di Palazzo Florio e del Palazzo Arcivescovile. D’obbligo il viaggio del conduttore all’interno delle sale e del parco della sontuosa Villa Manin di Passariano, luogo in cui il filo conduttore della puntata, Napoleone Bonaparte, soggiornò durante le sue visite in regione. Non mancherà il momento dedicato all’enogastronomia che vedrà protagonisti la ricetta di un piatto tipico friulano e una delle eccellenze vitivinicole dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia.