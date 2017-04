Filiera Legno Fvg: "Urban Hugs" di Boeri al Fuorisalone di Milano

FVG - Mercoledì 5 aprile, alle 18, nel cortile d'onore della Pinacoteca di Brera, per il Fuorisalone di Milano verrà inaugurata l'installazione 'Urban Hugs - un recinto per abbracciarsi' progettato da Stefano Boeri architetti e realizzato (con il legno certificato) dalla Filiera del legno del Friuli Venezia Giulia, realtà che promuove il legno certificato che proviene dalle montagne locali e le aziende che lo trasformano, in collaborazione con la Regione e il Consorzio Innova Fvg.



"Con questa installazione, come già era successo in occasione dell'opera 'Radura' presentata al Fuori Salone dell'anno scorso, il Friuli Venezia Giulia dà dimostrazione di competenza, capacità e versatilità e desiderio di uscire dai confini territoriali per mettersi a disposizione dell'avanguardia dell'architettura dell'arredo urbano italiano e internazionale", commenta la presidente della Regione Debora Serracchiani. L'opera è composta da 95 cilindri di legno di 5 metri di altezza, che costituiscono il perimetro di uno spazio allo stesso tempo permeabile e intimo. Le colonne sono ancorate al suolo grazie a una pedana in legno circolare, con un diametro esterno di 2,2 metri e uno interno di un metro. Sono state usate le essenze di abete bianco, abete rosso e larice. "Hurban Hugs è un luogo tranquillo, è l'idea di uno spazio dove fermarsi oltre che un dispositivo per diluire intensità dei flussi e degli spostamenti - spiega l'architetto Boeri - un luogo per il benessere, da contemplare, è l'esperienza di un'atmosfera sonora in contrappunto con il contesto urbano".