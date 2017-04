Ceghedaccio: arriva “la patente di Ballo” per l’edizione primaverile

UDINE - E’ partito il conto alla rovescia per l’edizione primaverile dell’originale Ceghedaccio prevista per venerdì 21 aprile. Preparate quindi la vostra 'Patente di ballo' per partecipare all'evento usufruendo di uno sconto sul prezzo del biglietto d’ingresso. L’evento più atteso dagli appassionati della Disco Music ritorna al padiglione 6 della Fiera di Udine dalle 20 fino all’una e trenta di notte per rivivere l’atmosfera della Febbre del Sabato Sera con la scintillante mirror ball; una miscela di suoni, colori, atmosfere e tecnologie da grande spettacolo ma con i successi originali degli anni ‘70/‘80 riprodotti dai vinili a quarantacinque giri dell’epoca.

L'atmosfera scintillante degli anni '70/'80

Pronti quindi per tuffarsi nel mood e nell'atmosfera scintillante degli anni '70/'80 quando imperversavano colori, parrucche e zatteroni ed un sound irresistibile. Insomma il Ceghedaccio è una festa sempre sorprendente, da vivere in sicurezza e soprattutto in compagnia, con Renato Pontoni e Carlo P alla consolle, che faranno danzare ed emozionare i più intrepidi ballerini degli anni ’80 ed anche i giovani che, in numero sempre maggiore, si stanno affezionando all’evento.

Non solo un’occasione per ballare

E' stata spedita via posta, gratuitamente, agli oltre 5 mila fedelissimi la nuova Ceghedaccio card 'Patente di ballo' - a punti e suddivisa per categoria – per usufruire dalle prossime edizioni per l’acquisto a prezzo ridotto del biglietto d'ingresso. Per chi ancora non avesse avuto la tessera e desiderasse riceverla è sufficiente compilare un form sul sito ceghedaccio.com. Così facendo si potrà usufruire dello sconto per l’edizione autunnale del Ceghedaccio.

Il Ceghedaccio però non è solo un’occasione per ballare ma anche per socializzare, incontrare e rivedere vecchi e nuovi amici. Inoltre un ricco aperi-cena, con i migliori prodotti della cucina friulana, sarà disponibile dalle 20 fino alle 21.15 (solo su prenotazione) e per i più pigri non mancherà la zona social-privè con eleganti divanetti e tavoli imbanditi con golosità.



Il prezzo del biglietto d’ingresso alla festa rimane di 18 euro mentre il ridotto costa 14 euro ed è acquistabile solo dietro presentazione della nuova Ceghedaccio Card. E’ possibile preacquistare il biglietto, evitando così la coda all'ingresso, allo stesso prezzo presso una delle svariate prevendite della Regione e, da questa edizione, anche online su Vivaticket.



Tutti i dettagli e le informazioni sul sito: www.ceghedaccio.com (tel.0432 508586 cell. 345 2655945) o via mail a: info@ceghedaccio.com.