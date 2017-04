Sicurezza stradale: inaugurata a Colloredo la rotatoria sulla "Osovana"

COLLOREDO DI MONTE ALBANO - «Un'opera necessaria che finalmente mette in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della collinare, teatro di numerosi incidenti stradali anche mortali che hanno indotto la Provincia prima e la Regione poi ad intervenire con urgenza». Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Mariagrazia Santoro, intervenendo a Colloredo di Monte Albano all'inaugurazione della rotatoria all'incrocio tra le provinciali 49 'Osovana' e 58 'dei Castelli', il cui cantiere era stato aperto alla fine di ottobre.

All'inaugurazione hanno preso parte anche il vice presidente della Provincia di Udine Franco Mattiussi e il sindaco di Colloredo di Monte Albano Luca Ovan, oltre alla ditta esecutrice e ai tecnici del Servizio viabilità della Regione che hanno progettato l'intervento e diretto i lavori.



L'intervento ha eliminato un'intersezione molto pericolosa per la scarsa visibilità lungo la direttrice nord-sud della 'Osovana', accentuata dal traffico sostenuto soprattutto di mezzi pesanti, che rendeva particolarmente rischiosa la svolta a sinistra con destinazione Majano, considerata l'assenza di corsie di 'accumulo'. Una situazione aggravata dalla velocità sostenuta da parte dei veicoli, nonostante i limiti imposti in quel tratto.

Il progetto, per un quadro economico di 320 mila euro, è stato aggiudicato per un importo di 187.000 euro alla ditta Mingotti T. srl di Tavagnacco, mentre progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza è stato svolto da personale regionale, con esclusione dei lavori per la nuova illuminazione pubblica. I lavori hanno incluso la realizzazione di marciapiedi tra la fermata delle corriere lungo la provinciale "dei Castelli" e le prime abitazioni della frazione di Aveacco.