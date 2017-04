Torna MatchingDay, l'evento che mette faccia a faccia imprese e professionisti

UDINE - E’ conto alla rovescia per la nona edizione di MatchingDay, l’appuntamento organizzato da Confartigianato-Imprese Udine per far incontrare aziende e professionisti creando occasioni di confronto e collaborazione. In una sola giornata - il 13 maggio, all’hotel Là di Moret - le imprese iscritte all'evento saranno protagoniste di un valzer d’incontri. Con durata scandita da un timer: quindici minuti, non uno di più. Arrivato allo zero il conto alla rovescia, gli imprenditori si sposteranno di tavolo, incrociando colleghi e professionisti, per un nuovo incontro one to one. E così avanti, anche fino a 25 volte nella stessa giornata.

E’ stata Confartigianato-Imprese Udine a lanciare nel 2008 il fortunato format che oggi è replicato in molte altre zone d’Italia. Dalla Toscana ad Ancona, da Varese a Vicenza, da Trento a Venezia. La formula funziona. Nata per aiutare chi ha dei progetti imprenditoriali a trovare i partner giusti per affinare l'idea erealizzarla assieme, consente, grazie a un accurato lavoro di selezione della segreteria organizzativa, di creare un percorso sartoriale ritagliato sulle necessità e vocazioni di ciascun partecipante. L’invito è rivolto a realtà attive in edilizia, impiantistica, mobile e arredo, meccanica, elettronica, sviluppo e software che potranno iscriversi, a partire dal tre aprile, direttamente sul sito www.matchingday.it. Quest'anno con un buon motivo in più. Alle aziende partecipanti, lo staff organizzativo offre infatti un nuovo stimolo. Una sorta di contest per progetti innovativi.

Prima di dare avvio agli incontri one to one, la prima parte della mattinata, il 13 maggio, sarà dedicata alla presentazione di tre idee imprenditoriali particolarmente innovative che sarà la segreteria di MatchingDay a scegliere pescando tra le proposte avanzate dagli iscritti alla giornata. MatchingDay si aprirà quindi con l’illustrazione delle 3 idee innovative che poi entreranno nel flusso degli incontri alla ricerca di un potenziale partner. Insomma, uno stimolo ulteriore per le imprese a creare sinergie e collaborazioni, in quel rapporto B2B che in provincia di Udine, stando alla recente indagine congiunturale svolta dall’associazione, che negli ultimi sei mesi ha dato agli artigiani maggiori soddisfazioni.