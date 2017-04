Torna l'orologio della Solari in via Poscolle

UDINE - Via Poscolle sta per riappropriarsi di uno dei simboli della sua storia più recente. Nelle prossime settimane, infatti, nel punto in cui confluiscono via Poscolle, via Zanon e via del Gelso, sarà inaugurato il nuovo orologio digitale della Solari, installato in questi giorni e quindi pronto a sostituire il vecchio dispositivo, donato alla fine degli anni Ottanta dalla vedova del senatore Fermo Solari, ma non più funzionante dal 2015. Grazie infatti a una nuova donazione della storica azienda udinese, in via Poscolle si potrà nuovamente distinguere l'immancabile display indicante l'ora e la temperatura. «Negli anni questo orologio è diventato un simbolo di borgo Poscolle – spiega il vicepresidente del Consiglio comunale, Franco Della Rossa –. Per questo motivo quando si è appurato che il vecchio dispositivo digitale era irreparabile ho interessato del problema il presidente della Solari, Massimo Paniccia, che ringrazio per aver accolto la mia richiesta donando un nuovo orologio alla città. Un ringraziamento va anche ad AcegasApsAmga per aver collaborato all'installazione del nuovo apparecchio».

Nelle prossime settimane l’inaugurazione

Il nuovo orologio, che sarà inaugurato nelle prossime settimane con la partecipazione del sindaco di Udine, Furio Honsell, del presidente Paniccia e del vicepresidente del Consiglio comunale, Della Rossa, è un dispositivo a led bifacciale controllato da telecomando a raggi infrarossi. Oltre a segnare l'ora e la temperatura, è dotato anche di stazione barometrica e kit Gps. «In tutto il mondo, negli aeroporti, nelle stazioni, nelle metropolitane, Solari accompagna chi viaggia con i propri tabelloni orari – commenta il presidente Massimo Paniccia – abbiamo iniziato 50 anni fa con i display a palette diventati icona del viaggio grazie al suono unico e inconfondibile del loro aggiornarsi. Non potevamo quindi non rinnovare il nostro omaggio a Udine, la città in cui Solari ha sede e dove produce la tecnologia che arriva in tutto il mondo».