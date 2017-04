Merce falsa alla fiera: scoperta un'organizzazione di contraffattori

GONARS - I carabinieri della stazione di Palmanova hanno scoperto, nell'ambito della fiera di Primavera, a Gonars, merce contraffatta per un valore di circa 15 mila euro. Nel corso di un controllo effettuato durante un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione, è stato identificato un 51enne di Udine, ambulante, quale responsabile di ricettazione e vendita di merce contraffatta. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento contraffatti (felpe, t-shirt, maglie e pantaloni) dei noti marchi Monster e Jack Daniels, tutti in vendita.

Le indagini hanno consentito di verificare immediatamente la presenza di capi di abbigliamento 'taroccati', anche mediante ulteriori accertamenti effettuati con i periti delle case madri dei marchi rinvenuti, che ne hanno certificato la contraffazione, peraltro di pregio, in quanto riconoscibile solo da occhi esperti.

I carabinieri sono anche riusciti a identificare i canali di approvvigionamento dei capi di abbigliamento contraffatti che provengono da alcuni grossisti campani. Di fatto sono stati deferiti in stato di libertà cinque soggetti campani, di cui quattro già con precedenti specifici, responsabili della produzione e del commercio di questi capi d’abbigliamento.