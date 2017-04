Galaxia Casting cerca attori per uno spot che sarà girato in Fvg

FVG - «AAA cercasi uomini, donne e bambini di origine asiatica per importante spot pubblicitario internazionale» è questo l’annuncio che Galaxia Casting sta facendo circolare in questi giorni sulla sua pagina ufficiale.

Sono previste «1 o 2 giornate di lavoro», nel caso in cui la selezione vada a buon fine «verrai invitato a partecipare al casting nei nostri uffici». Le riprese sono in programma «nel mese di aprile 2017 in Friuli Venezia Giulia».

Le candidature devono essere presentate via e-mail: «oggetto: casting asiatici, nome e cognome; allegare; foto attuali (almeno 2); numero telefonico; e-mail; indirizzo e comune di residenza; data nascita» al seguente indirizzo, galaxia.spot@gmail.com .

Informazioni: www.galaxiafilm.it