È suspence per le premiazioni del concorso “Il cibo per me e’…”: protagonisti 350 bambini

UDINE - Sono oltre 350 i bambini delle scuole elementari che venerdì mattina si contenderanno il podio della prima edizione del Concorso ‘Il cibo per me è…’, promosso dall’Associazione Alimentare, Watson! in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Udine e di Città Sane. Ad aver aderito al bando sono state 8 scuole primarie, 6 di Udine (Alberti, Girardini, Negri, Nievo, IV Novembre e Nostra Signora dell’Orto) e due dell’hinterland, da Pozzuolo e Lavariano. «Ci sono arrivati degli elaborati bellissimi e davvero interessanti – commentano a caldo i promotori del Concorso, impegnati proprio in queste ore nella difficile valutazione - Quello che possiamo dire è che sarà un testa a testa: bambini e insegnati sono stati molto bravi a interpretare il quesito che abbiamo proposto e che era tutt’altro che semplice: spiegare non solo cosa rappresenta il cibo, ma anche qual è la loro idea di sostenibilità alimentare. Del resto, come Associazione, crediamo – proseguono - che anche i più piccoli possano essere persone informate e come tali capaci di elaborare anche pensieri complessi rispetto al mondo e alla società che li circonda».

I premi

Quanto ai premi, è arrivato finalmente il momento di svelarli! Si va da una super dotazione di carta ai colori offerti dall’azienda padovana Morocolor; dal laboratorio sul riciclo offerto dalla Cooperativa Tilda a una biblioteca di oltre 30 libri generosamente donati dalle librerie Feltrinelli, Cluf, PecoraNera, Friuli, Moderna, Einaudi e Giunti; dai giochi di Città del Sole a un pc da tavolo; da due donazioni in denaro della Fistel Cisl Fvg liberamente spendibili dalle classi vincitrici al super premio, ovvero il primo premio assoluto: l’ambitissimo big pad della Sharp messo in palio dal Centro Friuli srl e che sarà consegnato direttamente dal titolare Flavio Zorzini. A ogni bambino, poi, sarà consegnato un pensiero personale, a cura di Coldiretti, del Consorzio Il Mosaico e dei referienti del progetto «Pan e farine dal Friûl di Mieç». «Ci teniamo davvero a ringraziare tutti quelli che hanno voluto sostenere il concorso, contribuendo con i premi alla sua riuscita. E grazie anche a Radio magica che ha voluto regalare ai bambini lo spettacolo, in anteprima assoluta, ‘La ricetta della strafelicità’ dello scrittore e attore Matteo Razzini». Le premiazioni aprono ufficialmente la tre giorni del Festival Alimentare, Watson!: appuntamento al pomeriggio di venerdì 7 aprile, a palazzo Torriani, per un ciclo di seminari tecnici su filiere corte, no-spreco e ristorazione scolastica, e sabato e domenica nelle piazze e librerie del centro per tanti laboratori ed eventi gratuiti.

Informazioni e iscrizioni (i posti stanno andando a ruba): www.alimentarewatson.org