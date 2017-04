Trovate 'cimici dei letti' in un hotel della città: chiuso

UDINE - Un albergo della città è stato chiuso a causa della presenza, in un'ala della struttura, delle cosiddette 'cimici dei letti'. La decisione è stata presa dal sindaco dopo un controllo del personale del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria e dei Carabinieri del Nas del capoluogo friulano.

Dalle ispezioni è emersa la presenza di insetti morti, poi identificati come 'Cimex Lectularius' e noti con il nome comune di 'cimici dei letti', prelevati dalla moquette e dai materassi di alcune camere (39 sulle 70 totali).

Il sindaco Furio Honsell ha emesso un'ordinanza urgente per motivi igienico sanitari di sospensione dell'attività nell'area dell'hotel interessata dal problema, alcune camere su tre piani, in attesa della disinfestazione. La struttura in questione si trova nella zona di viale Palmanova.