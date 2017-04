Le telecamere del Kilimangiaro tornano a Venzone

VENZONE – Le telecamere del Kilimangiaro, nota trasmissione di Rai3, ritornano a Venzone. La rinnovata occasione è il concorso i Borghi dei borghi. La troupe sarà fra le vie del borgo friulano dalle 11 di domenica 9 aprile. Registi, operatori e giornalisti, saranno dunque ospiti della cittadina fortificata che tornerà protagonista in tv il prossimo 16 aprile. In quella stessa giornata saranno resi noti anche i risultati del concorso (le votazioni si sono concluse il 2 aprile) che decreterà il Borgo più bello d’Italia. Non resta che incrociare le dita.