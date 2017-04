Tragedia famigliare: lei finisce il pronto soccorso, lui si toglie la vita

UDINE - Moglie e marito litigano, lei finisce all’ospedale, lui si toglie la vita. Da tempo le discussioni erano sempre più frequenti - come ricorda Il Gazzettino che per primo ne ha dato notizia - . I due coniugi, di origine straniera, avevano scelto il Friuli per vivere la loro vita, avevano comprato casa - con non pochi sacrifici - in un paese alle porte di Udine.

Lei però un giorno ha perso il lavoro

Da tempo vivevano con il solo stipendio di lui. Così sono iniziate le problematiche economiche e la tensione è salita. I litigi, come detto, si erano fatti sempre più frequenti. Sentite le ennesime urla e preoccupati per l’epilogo, i vicino hanno allertato il 112. Tra domenica 2 e lunedì 3 aprile le forze dell’ordine sono giunte sul posto assieme al personale medico del 118.

Per lei l'ospedale

Alla donna sanguinava il naso, la ragione non è chiara, forse è caduta o forse ha ricevuto una sberla. E’ stata quindi accompagnata al pronto soccorso dai sanitari. Per lei una notte in osservazione: ha riportato lievi lesioni ma era molto agitata. Quella situazione tanto delicata, che era rimasta fra le mura di casa era ora uscita allo scoperto. Pare che da nessuno dei due fosse stata mai sporta denuncia. Ma dopo l’accaduto la moglie sarebbe stata protetta dai servizi sociali.

Il gesto estremo di lui

Per lui probabilmente ci sarebbero potuti essere dei problemi. Forse (resta una pura ipotesi) questa la ragione che lo ha portato a compiere un gesto estremo. Ma la vera ragione è sconosciuta. Il giorno seguente alla lite e al ricovero della moglie, l’uomo - come riporta il quotidiano - si è tolto la vita impiccandosi a una trave di casa. Non c’è stato nulla da fare, se non constatare la morte.