Tari 2017: in arrivo nelle case le prime due rate

UDINE - Il Comune di Udine informa che in questi giorni sono in consegna gli avvisi di pagamento dell’acconto Tari 2017 (prima tranche di pagamenti, divisa in due rate). L’avviso che giungerà nelle case contiene le informazioni sul servizio, i riferimenti ai contatti, il dettaglio del calcolo della tassa, le scadenze per il pagamento e due modelli F24 semplificati e precompilati. Il pagamento della Tari è previsto infatti in quattro rate di pari importo. Le prime due sono in consegna appunto in questi giorni, e avranno scadenza 30 aprile e 30 giugno 2017.

Modello F24 allegato

I pagamenti, in forma rateale o unica soluzione, devono essere effettuati con modello F24 allegato, presso qualsiasi banca, ufficio postale, tabaccherie (banca ITB), o tramite l’home banking. Le posizioni dei singoli contribuenti possono essere consultate on line all’indirizzo www.netaziendapulita.it sportello on line. Gli avvisi di pagamento sono disponibili inoltre sull’app Quokky, e per avere informazioni sulla propria posizione e’ possibile telefonare al numero verde 800 520406. «Ricordiamo che con il bilancio 2017 abbiamo confermato la riduzione della pressione fiscale: le tariffe per le utenze domestiche verranno ridotte di circa l’1 %, mentre per le utenze non domestiche del 3,6 % - spiega l'assessore al Bilancio Cinzia Del Torre – confermando così Udine come una delle città con le tariffe più basse in Italia». L'assessore inoltre ricorda come nel 2017 sia stato confermato il fondo di 100 mila euro per calmierare la Tari per tre classi di categorie commerciali: bar-pizze al taglio, pizzerie-ristoranti, ortofrutta-pescherie-fioristi. Lo stanziamento permette di tutelare queste categorie dall’aumento della tassa prevista dalla normativa nazionale scattata quattro anni fa, con cui veniva introdotto il principio che i settori economici dovessero pagare in proporzione alla quantità e alla tipologia di rifiuti prodotti.

Le prossime rate Tari saranno in scadenza a settembre e novembre 2017.