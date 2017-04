Autostrada: due i cantieri più impegnativi nei prossimi giorni

FVG - Come ogni anno, prima dell’estate, sulla rete autostradale di Autovie Venete si intensificano i lavori di manutenzione. La qualità di un’infrastruttura, infatti, si misura anche dalle condizioni dell’asfalto e proprio gli interventi di riasfaltatura sono i più numerosi, sia perché il manto stradale si usura, sia perché nei tratti dove si sono verificati incidenti dopo il ripristino d’emergenza a volte è necessario intervenire nuovamente.

Dove e quando

I cantieri più impegnativi, in programma nei prossimi giorni sono due. Tra le 23 di venerdì 7 e le 6 di lunedì 10 aprile sarà chiuso – per circa due chilometri - il tratto compreso tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia e istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Trieste. Sempre in A4, dalle 23 di venerdì 7 aprile sarà chiuso il tratto San Stino di Livenza – Portogruaro in direzione Trieste. Questo intervento si svolgerà in due fasi: la prima terminerà nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile ma, per completare i lavori le corsie di sorpasso rimarranno chiuse, in entrambe le direzioni, fino alle 6 di lunedì 10 aprile.