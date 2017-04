Assistenti Familiari: boom nell’ultimo anno, +22,8% in Alto Friuli

TOLMEZZO - Un vero boom del numero di famiglie che si rivolge al Caf Cisl Alto Friuli per farsi assistere nella gestione del rapporto di lavoro con un’assistente familiare. Secondo l’ultima rilevazione del sindacato alla data del 27 marzo scorso, rispetto al 2016, la crescita è stata del 22,8%, mentre se allarghiamo il raffronto agli ultimi dieci anni - data di avvio del servizio - la cifra è di fatto più che quintuplicata.

Alcune novità arrivano anche all’interno della graduatoria relativa alle nazionalità: se le assistenti familiari provenienti dalla Romania rimangono ancora le più numerose (27,5%), le italiane salgono al secondo posto con il 21,9% (erano il 19,7% nel 2016), scalzando le ucraine che si attestano al terzo con il 20,1%. Più distanziate le moldave (10,2%) e le polacche (7,1%). Tutte sotto il 2% le altre: albanesi, georgiane, argentine, macedoni, russe, marocchine e slave. Ci sono poi singole provenienze da altri Paesi con una rappresentanza totale di ben 23 nazioni diverse, oltre il 50% appartenenti all’Unione Europea, le rimanenti extra UE.

«Rispetto agli ultimi anni, il trend nei 12 mesi appena trascorsi ha visto una vera impennata, sintomo che il settore della cura della persona, in un territorio che diventa sempre più vecchio assume un ruolo prioritario – rileva il Segretario generale della Cisl Alto Friuli, Franco Colautti - accanto a ciò significata pure la ripresa della crescita di colf italiane, probabilmente riconvertitesi a questa professione dopo le varie crisi occupazionali del territorio. Incremento che fa il paio con il dimezzamento, rispetto a 10 anni fa, delle assistenti di origine ucraina e polacca».

La Cisl Alto Friuli ricorda che presso le proprie sedi di Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli, Tolmezzo, Tarvisio e Fagagna, è a disposizione uno sportello apposito dove le famiglie con anziani che necessitano di cure, ma anche le lavoratrici e lavoratori, possono trovare tutto l’aiuto e le informazioni necessarie per poter compilare un contratto in regola, calcolare i contributi previdenziali, elaborare i prospetti paga e molto altro.