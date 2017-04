Nasce la palestra su 4 ruote: sabato l'inaugurazione

UDINE - Chi l’ha detto che per andare in palestra si debba per forza prendere la macchina, cercare un parcheggio o, soprattutto se in città durante le ore di punta, rischiare anche di fare le cose di corsa perché si vuole avere un momento di svago dopo una lunga giornata di lavoro? La risposta a queste domande si chiama 'Só Alegria Fitness Bus', una vera palestra su quattro ruote per allenarsi con tutti i comfort possibili, in lezioni singole o di gruppo. Da un’idea di Marcos Paulo Pereira Almeida, istruttore e personal trainer conosciuto a livello internazionale nel mondo del fitness, la palestra-bus può contare su uno studio per personal trainer, una sala corpo libero che all’occorrenza diventa una sala conferenze per i corsi di formazione, una sala cardio fitness con tapis-roulant e bike, tutte climatizzate e con wi-fi. Non possono mancare lo spogliatoio e l’area relax con due poltrone e i distributori di acqua e caffè.

«L’idea di creare la 'Só Alegria Fitness Bus' – spiega Marcos – mi è venuta un paio di anni fa nel periodo in cui facevo il personal trainer a un pilota di macchine. È stato all’interno della sua officina che ho visto per la prima volta quest’autobus e da quel momento ho capito che sarebbe diventato mio». «Avendo dei clienti con patologie e malattie cronico-degenerative – continua – ho pensato al modo migliore per venir loro incontro: la 'Só Alegria Fitness Bus' nasce, infatti, come aiuto per le persone in difficoltà e per portare, nel vero senso della parola, una vera palestra a casa loro. Con il supporto di un personal trainer qualificato e con l’utilizzo di piccoli attrezzi si possono fare tanti esercizi per il corpo libero che possono essere d’aiuto per loro senza l’utilizzo di macchine speciali».

L’inaugurazione è prevista per sabato 8 aprile a Tricesimo, dalle 12 alle 18, in via Volontari della Libertà 20. Il weekend dedicato al fitness non finisce qui: domenica 9, infatti, all’interno del palazzetto delle Scuole Medie di Tricesimo ci sarà la 'Convention da Record'. Dalle 9 Marcos Paulo Pereira Almeida proverà a fare due record mondiali: il primo record è che l'intera convention sarà unicamente coordinata da un solo insegnante, ovvero Marcos; il secondo, invece, è che ci saranno 12 ore di lezione con ben 12 stili diversi tra loro (Step Coreography, Aero Latino, Capoeira Dance, Reggaeton Dance, Axè Music, Pilates, X-Tempo Energy, Hip Hop My Style, Aero Coreography, Zumba Fitness, Samba Dance e Power Stretching). L'evento è organizzato in collaborazione con la Proloco di Tricesimo e sarà ad accesso gratuito con offerta libera: il ricavato andrà devoluto in beneficenza a Abio Udine Onlus, l'Associazione per il Bambino in Ospedale. Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, www.soalegriafitness.it.