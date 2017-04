Ciclista urtata da un'auto in viale Volontari della Libertà

UDINE – Una donna di 57 anni, residente a Udine, è stata investita giovedì pomeriggio mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il sinistro è avvenuto in viale Volontari della Libertà, all’intersezione con via Nimis.

Una Mercedes condotta da una donna udinese di 64 anni percorreva viale Volontari della Libertà in direzione piazzale Chiavris quando, giunta all’altezza con via Nimis ha urtato la bicicletta.

La donna sulle due ruote è finita a terra ed è stata soccorso dal personale del 118 e portata al Pronto Soccorso di Udine con ferite lievi. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale.