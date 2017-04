Eventi: ecco cosa c'è in programma per oggi

UDINE - Ecco qui un po' di evento che abbiamo selezionato per voi per venerdì 7 aprile.

Da Venezia al Visionario

Dopo essere stato ospite al festival ‘Le Voci dell’Inchiesta’ di Cinemazero, Francesco Munzi, regista e sceneggiatore famoso per ‘Samir e Anime Nere’ (vincitore di 9 David di Donatello), introdurrà venerdì 7 aprile, alle 20, al Visionario, il suo documentario Assalto al cielo, presentato fuori concorso alla 73a Mostra del Cinema di Venezia. I biglietti per la serata sono in vendita presso la cassa del cinema e on-line su www.visionario.movie. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Solidarietà a tavola

La sera di venerdì 7 aprile, i ristoranti del Buon Ricordo imbandiranno una simbolica tavolata che metterà in tavola centinaia di commensali e sarà dedicata a Norcia, a cui sarà devoluta una somma in segno di solidarietà e vicinanza. In Friuli Venezia Giulia parteciperanno all’iniziativa la Locanda Al Castello di Cividale, la Trattoria Da Toni di Gradiscutta di Varmo, il Ristorante Al Sole di Forni Avoltri, il Ristorante Al Lido di Muggia e il Ristorante Là di Moret di Udine. Il ricavato dalla serata di solidarietà andrà all’associazione ‘I love Norcia’ (www.ilovenorcia.org). Le prenotazioni per la cena vanno fatte direttamente ai singoli ristoranti.

Visi(On)Air

Venerdì 7 aprile torna l’appuntamento con Visi(On)Air: sul palco del bar del Visionario alle 20.30 i Lapingra. Il concerto è ad ingresso libero. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Mostra ‘Obiettivo Majano – 40 anni dopo’

Sono passati 40 anni. Per chi lo ha vissuto è stato un evento terribile, ma allo stesso tempo aggregante e ricco di umanità. Per chi è nato dopo ha sempre rappresentato un passaggio storico cruciale, una svolta nella memoria collettiva friulana. I fotografi dell'associazione Grandangolo di Campoformido sono tornati in una località del Friuli colpita dal terremoto del 1976 per rivisitare con gli occhi di oggi la realtà del paese e cogliere qualche traccia di ciò che è stato, ma soprattutto di ciò che è. È questo il biglietto da visita di ‘Obiettivo Majano – 40 anni dopo’, la nuova mostra fotografica ospitata dalla 4^ circoscrizione, che sarà inaugurata venerdì 7 aprile alle 18.30 nei locali di via Pradamano 21. Le opere esposte potranno essere visitate con ingresso libero fino al prossimo 15 maggio il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni: Puntoinforma di via Savorgnana 12 (tel. 0432 1273717 – www.comune.udine.gov.it).

Laboratorio di Danza Orientale

Venerdì 7 aprile, alle 18, alla casa delle donne Laboratorio di Danza Orientale promosso dall'Associazione femminile ‘La Tela’. La danza orientale, conosciuta come danza del ventre, è una delle più antiche danze della storia dell'umanità. Nasce come rito evocativo, e porta numerosi benefici: flessibilità, tonicità e agilità, aiuta a sciogliere le tensioni e ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo.

Appuntamento al Teatrone

Alle 18, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si svolgerà la presentazione al pubblico a cui parteciperanno, oltre al regista e ai produttori di Altreforme, Igiaba Scego, scrittrice italo-somala, che parlerà di come il velo spesso si presti a una superficiale lettura e Denis Viva, docente di Storia dell'Arte Contemporanea e curatore, che parlerà dell’importanza delle fotografie di scena in questo film. Saranno presenti anche i due attori protagonisti, Davide Di Lorenzo e Nadia Da Prat scelti fra i partecipanti al casting dello scorso 18 marzo. Per informazioni Augusta Eniti | a.eniti@altreforme.net | 0432 227 853 |