EuroApe 2017: centinaia di tre ruote Piaggio attese a Villa Manin

CODROIPO - Unica nel suo genere, una vera e propria icona che è stata ‘co-protagonista’ di molte pellicole o spot pubblicitari, sempre giovane e divertente come il primo giorno, nonostante sia ‘nata’ nel 1948. Sì, stiamo parlando proprio della mitica tre ruote: l’Ape Piaggio. Questo mezzo oramai pezzo da collezione, nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile sarà protagonista di EuroApe 2017: il più grande raduno Ape d’Europa.

Organizzato da Ape Club D’Italia in collaborazione con Piaggio Veicoli Commerciali, EuroApe l’edizione 2017 si svolgerà in regione, in particolare a Villa Manin, a Codroipo. Sono attesi 'apisti' da tutta Italia, ma anche da Germania e Austria. Una tre giorni ricca di eventi quella che accoglierà appassionati e curiosi che si raccoglieranno nell’esedra. Si annuncia come un evento ricchissimo di appuntamenti e iniziative, che dall’8 al 10 aprile intratterranno tutti gli amanti di questo intramontabile mito.

L'intero programma è disponibile qui.