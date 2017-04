Despar premia 234 collaboratori del Friuli Venezia Giulia

FVG - Nell’epoca della flessibilità (volontaria o subìta) e del 'due-punto-zero' di qualsiasi cosa, la stabilità nei rapporti di lavoro sembra essere una caratteristica relegata ormai al passato, oppure un miraggio. Non mancano però le felici eccezioni, e Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Nordest) è sicuramente una di queste.

Giovedì 6 aprile l’azienda ha infatti premiato e festeggiato 234 collaboratrici e collaboratori del Friuli e della Venezia Giuliache hanno raggiunto i 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anni di anzianità di servizio, oppure sono andati in pensionenel corso del 2016.

Cena 'disegnata' dallo chef Emanuele Scarello

L’evento si è svolto presso il Folador di Villa Rubini a Merlana e, oltre ai festeggiati, ha visto la partecipazione del Cda di Despar Nordest e di tutto lo staff dirigenziale e manageriale friulano e giuliano. Gli ospiti sono stati accolti da un aperitivo, che ha preceduto il saluto del Presidente Rudolf Staudinger, il quale ha ricordato come questo evento (che è organizzato ogni anno da Despar Nordest in ciascuna delle regioni in cui è presente) sia la sua festa aziendale preferita «perché in questa occasione possiamo ringraziare e onorare le nostre colleghe e i nostri colleghi per la loro fedeltà e per la loro professionalità». A seguire, la cena 'disegnata' dallo chef Emanuele Scarello, e la cerimonia di premiazione dei collaboratori.

Una realtà che in Fvg dà lavoro a 1.967 persone

«La nostra è sicuramente un’azienda che predilige le relazioni di lavoro stabili», spiega Fabrizio Cicero Santalena, direttore del centro distributivo Despar per Friuli e Venezia Giulia, «e soprattutto vuole valorizzare le persone, con le loro storie professionali». Al punto che, tra i premiati, ci sono uomini e donne che sono stati assunti soltanto di recente da Aspiag Service, ma in realtà avevano ben maggiore anzianità di servizio presso altre aziende della distribuzione organizzata, rilevate da Despar negli ultimi anni: da Epam, acquisita nel 2006, ai supermercati Pellicano (2007), fino alle più recenti acquisizioni dalle Cooperative Operaie di Trieste e da Coopca (2015 e 2016). «Questa festa, che organizziamo ogni anno, è un riconoscimento alla professionalità di tutti le nostre colleghe e i nostri colleghi», spiega Tiziana Pituelli, responsabile marketing Despar per il Friuli Venezia Giulia, «e la professionalità va oltre le ragioni sociali delle aziende in cui è cresciuta e esercitata».

Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Nordest, dà lavoro in Friuli Venezia Giulia a 1.967 persone, nelle 76 filiali ad insegna Despar, Eurospar e Interspar, e nel centro di distribuzione in viale Schumann a Udine. Rifornisce inoltre 94 dettaglianti associati alle insegne Despar e Eurospar.

Brindisi tra i collaboratori di Aspiag (© Petrussi)