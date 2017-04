Burracolonga: un centinaio i friulani iscritti

UDINE - È in pieno svolgimento a Rogaska Slatina, in Slovenia, la Burracolonga, torneo di burraco organizzato dal Circolo vicolo Mels di Udine (in città esiste anche il Circolo di via Lirutt).

Un centinaio i friulani che partecipano alla tre giorni dedicata al noto gioco di carte. Il circolo udinese, presieduto da Renzo Ghisalberti, conta circa 200 soci in costante crescita ed è iscritto alla Fitab-Coni.

Parlare di 'burracomania' non è azzardato visto il moltiplicarsi di tornei nazionali, interregionali è internazionali. Tra gli amanti di questo gioco spicca la netta maggioranza delle donne.