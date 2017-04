Con le premiazione de ‘Il cibo per me è…’ parte il Festival Alimentare, Watson!

UDINE - Oltre 350 i bambini delle scuole elementari che nella mattinata del 7 aprile erano presenti all’Auditorium Menossi di Udine per le premiazioni della prima edizione del Concorso ‘Il cibo per me è…’, promosso dall’Associazione Alimentare, Watson! in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Udine e di Città Sane. Ad aver aderito al bando sono state 8 scuole primarie, 6 di Udine (Alberti, Girardini, Negri, Nievo, IV Novembre e Nostra Signora dell’Orto) e due dell’hinterland, da Pozzuolo e Lavariano.

Il via uffiaciale

Le premiazioni hanno aperto ufficialmente la tre giorni del Festival Alimentare, Watson!, che proseguirà fino al 9 aprile nel centro di Udine: grazie alla collaborazione di tantissime realtà associative e professionisti del territorio, il Festiva vedrà una trentina di laboratori sparsi tra la Loggia del Lionello, Largo dei Pecile, Corte Morpurgo, Piazzetta Belloni e le Librerie Feltrinelli, Friuli, Moderna, Pecoranera e Cluf. Anche per i genitori non mancheranno, poi, le opportunità di informarsi con incontri a tema, ad esempio, sulle etichette alimentari, su come comporre al meglio un piatto completo e nutriente, su come il cibo venga gestito nei paesi in guerra. Insomma tante attività per riflettere sul cibo, con l’aiuto di esperti, professionisti della ristorazione, scrittori, artisti…

Informazioni e iscrizioni: www.alimentarewatson.org