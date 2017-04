Incidente stradale in viale Palmanova: tre persone in ospedale

UDINE – Incidente stradale, nelle prime ore di venerdì 7 aprile, in viale Palmanova. Poco dopo le 7.30 a scontrarsi sono state una Fiant Panda condotta da un 19enne di Udine e una Fiat Doblò con alla guida un 66enne residente in città. A restare feriti il 66enne e le due persone trasportate a bordo del Doblò, tutti accompagnati al Pronto soccorso con i mezzi del 118.

Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, giunti sul luogo del sinistro per i rilievi, si sa che la Fiat Punto procedeva su viale Palmanova verso il centro città quando, in corrispondenza dell’incrocio semaforico con via Sant’Ulderico, si è scontrato con la Doblò che procedeva da via Sant’Ulderico verso via Verona.

Notevoli i disagi al traffico che a quell'ora è sempre molto intenso su viale Palmanova.