Scooter contro bus in via Percoto: grave un 44enne

UDINE - Uno scooter e un bus della Saf si sono scontrati nel pomeriggio di venerdì tra via Percoto e via Ciconi. Un uomo di 44 anni che si trovava in sella al mezzo a due ruote è finito in ospedale. E' ricoverato in gravi condizioni.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale dell'Uti Centrale intervenuta sul luogo del sinistro. Da quanto riferito, il bus percorreva via Ciconi quando, giunto all'intersezione semaforica con via Percoto, si è scontrato con lo scooter, diretto verso via Manzoni.

Notevoli i disagi al traffico veicolare.