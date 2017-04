Ben 15 gli eventi che abbiamo selezionato

UDINE - Ben 15 gli eventi selezionati per sabato 8 aprile. Eccoli.

Ritorna ‘Mattoncini in città’, l'esposizione di opere e diorami realizzati con i Lego

Mattoncini in città' è il nome dato alla kermesse giunta alla seconda edizione, che porterà nel capoluogo friulano oltre 40 espositori provenienti da tutto il nord Italia. Si tratta di appassionati e fans Lego® aderenti all’associazione ItLug (Italian Lego User Group). Maggiori dettagli, qui.

‘Le voci del buio. I misteri della notte’ al Cornino

Una serata dedicata ai rapaci notturni e agli animali della notte. La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli, dedica il secondo appuntamento in programma per la stagione 2017 alle creature che vivono di notte. Sabato 8 aprile appuntamento con l’evento ‘Le voci del buio. I misteri della notte’. Si comincerà alle 17.30, quando è previsto il ritrovo davanti al centro visite. Sarà possibile prendere parte a una visita guidata all’interno della riserva naturale, a cura degli operatori incaricati.

Stef Burns in concerto a Lignano

Stef Burns torna in Europa per una serie di date tra clinic e concerti, ‘The Italian Job Tour’, durante le quali porterà sul palco la sua solita energia, che con il talento e professionalità che lo contraddistinguono, ne fanno uno dei chitarristi più coinvolgenti del panorama rock internazionale. Sabato 8 aprile sarà in concerto a Lignano Sabbiadoro, al Central Park, in viale Venezia, 2, dalle 21.30. Info e dettagli su: www.facebook.com/ulivebooking

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids, ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo: domani sabato 8 aprile, alle 15, torna la magia Disney con Oceania! La proiezione sarà seguita da una sana e gustosa merenda al bar del Visionario, inclusa nel prezzo del biglietto (tariffa unica 5 euro) e offerta da Coop Alleanza 3.0. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

EuroApe 2017

Unica nel suo genere, una vera e propria icona che è stata ‘co-protagonista’ di molte pellicole o spot pubblicitari, sempre giovane e divertente come il primo giorno, nonostante sia ‘nata’ nel 1948. Sì, stiamo parlando proprio della mitica tre ruote: l’Ape Piaggio. Questo mezzo oramai pezzo da collezione, nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile sarà protagonista di EuroApe 2017: il più grande raduno Ape d’Europa.

Salotto Musicale del Fvg

‘Hello, John!’. Un saluto, amicale come l’atmosfera del Salotto Musicale del Fvg, per ricordare assieme i passi sonori di John Cage e del suo pianoforte preparato. Ecco il prossimo appuntamento della stagione, sabato 8 aprile, alle 21, come sempre in via Diaz 46 a Fagagna, nelle sale di Villa Aurora - uno dei primi esempi in zona collinare di architettura razionalista del secondo dopoguerra. Per partecipare – sono venti circa i posti disponibili – è necessario prenotare e tesserarsi, operazione semplicissima che può essere fatta online, salottomusicalepm@gmail.com o 348.8027207 (Laura).

Dal mulino allo spazio: una notte con Yuri Gagarin ad Adegliacco

‘La Terra è blu… che meraviglia. È bellissima’. Parole semplici e cariche di emozione, quelle dell’astronauta Yuri Gagarin, che nel 1961 fu il primo uomo della storia a vedere la Terra dallo spazio, realizzando l’impresa di compiere un’orbita completa attorno al pianeta. Sabato 8 aprile il cosmonauta russo sarà protagonista della ‘Notte Immaginaria’ al mulino di Adegliacco (Tavagnacco), una notte tutta incentrata sulla straordinaria avventura dell’uomo nello spazio, dedicata a giovani scienziati tra 7 e 11 anni.

Concerto di primavera per Mitteleuropa Orchestra

La Mitteleuropa Orchestra torna a essere ospite del Circuito Ert con il suo ‘Concerto di primavera’, un appuntamento molto apprezzato dal pubblico e diventato ormai una tradizione. La breve tournée toccherà sabato 8 aprile Latisana (Teatro Odeon, ore 20.45), domenica 9 aprile Codroipo (Teatro Benois-De Cecco, ore 20.45), martedì 11 aprile Sacile (Teatro Zancanaro, ore 21) e si concluderà mercoledì 12 aprile (ore 20.45) al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, città stellata che dal 2015 accoglie nella Loggia della Gran Guardia la sede dell’Orchestra. I concerti saranno diretti dal Maestro Nicola Valentini.

Teatro della Corte di Osoppo

Sabato 8 aprile alle 20.45 si alzerà il sipario sul nuovo appuntamento con il teatro in lingua friulana della stagione di Anà-Thema Teatro al Teatro della Corte di Osoppo. Andrà in scena una divertentissima commedia della Compagnia Il Cantagallo di Pagnacco: Balis. Info e prenotazione: 04321740499 - info@anathemateatro.com

'Friûl, Patrie di ducj 2017'

Prosegue con un appuntamento di musica friulana contemporanea 'Friûl, Patrie di ducj 2017', il programma di iniziative proposto dallo Sportello per la lingua friulana del Comune di Udine - Furlan in Comun in occasione delle celebrazioni della ‘Fieste de Patrie dal Friûl’. Sabato 8 aprile, con inizio ufficiale alle 20.30, al bar del Visionario (via Bartolini 5) saranno di scena Alvise Nodale, Silvia Michelotti e Rive No Tocje, protagonisti di un concerto a più voci dal titolo collettivo ‘Une Patrie che e cjante. Peraulis e musichis de Cjargne ae Basse’. Ulteriori informazioni sono disponibili in rete sui siti del web del Comune di Udine e sulla pagina Facebook.

Concerto a Pozzuolo

Con l’arrivo della primavera, torna puntuale come ogni anno il tradizionale concerto della Filarmonica di Pozzuolo del Friuli che per questa edizione proporrà un programma di serenate. Le musiche di noti compositori, tra cui Tchaikovski, Schubert e Miller, verranno eseguite con la direzione del maestro della Filarmonica Paolo Frizzarin. Le note degli strumenti accompagneranno la voce solista del tenore Roberto Miani, che interpreterà i testi di alcuni dei brani. La serata vedrà anche la partecipazione degli allievi della scuola integrata e della banda giovanile, che condivideranno il palco con la Filarmonica. La ‘Serenata concerto’ si terrà sabato 8 aprile alle 20.45 all’auditorium IPA di Pozzuolo del Friuli.

Canzoni Per Un Amico

In ricordo di un carissimo amico, Fausto Chiarvesio, conosciuto e stimato da molti per il suo grande amore per la musica, il canto e il piacere di stare con gli amici e la gente, è stata organizzata la seconda bellissima serata (sabato 8 aprile, alle 21, alla Vittoria, in piazza Marconi Fagagna): ‘Canzoni per un Amico - Stin calmuts e cjantin cun Karabook 76’. Presentatori della serata saranno Elisabetta Brunello e Mauro Missana, poi gli amici di Fausto, metteranno a disposizione i loro talenti musicali per allietare i nostri cuori. Il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione ‘Adriana’, che lui aveva già aiutato. Info evento: Ilaria 3287885741 - Gabriele 3498339694

‘Canto Libero’ al Teatrone

Sabato 8 aprile, alle 20.45 andrà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ‘Canto Libero’: un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato per sempre la storia della musica italiana: Battisti e Mogol. Sul palco, oltre a un ensemble di musicisti pronti a farci rivivere quel periodo d'oro, un ospite davvero speciale: Mogol.

Festival Alimentare, Watson!

È partita ufficialmente la tre giorni del Festival Alimentare, Watson!, che proseguirà fino al 9 aprile nel centro di Udine: grazie alla collaborazione di tantissime realtà associative e professionisti del territorio, il Festiva vedrà una trentina di laboratori sparsi tra la Loggia del Lionello, Largo dei Pecile, Corte Morpurgo, Piazzetta Belloni e le Librerie Feltrinelli, Friuli, Moderna, Pecoranera e Cluf. Anche per i genitori non mancheranno, poi, le opportunità di informarsi con incontri a tema, ad esempio, sulle etichette alimentari, su come comporre al meglio un piatto completo e nutriente, su come il cibo venga gestito nei paesi in guerra. Insomma tante attività per riflettere sul cibo, con l’aiuto di esperti, professionisti della ristorazione, scrittori, artisti… Informazioni e iscrizioni: www.alimentarewatson.org