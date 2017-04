Madre di tre figli muore per un brutto male

ARTEGNA - Se n'è andata tra l'affetto dei suoi cari, Barbara De Monte Copetti, strappata alla vita da una grave malattia. Sposata con Paolo e madre di tre figli (Nicola, Gabriele e Simone), ha lottato per diverso tempo contro il male che l'aveva colpita, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere.

Comunità di Artegna in lutto per la sua scomparsa, dove la donna era conosciuta e stimata. I funerali di Barbara saranno celebrati domenica alle 15 nella Pieve di Artegna. La famiglia ha voluto ringraziare don Ivo per la vicinanza data in questi periodo di malattia e il personale del Cro di Aviano per la professionalità dimostrata.