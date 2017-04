Beve troppo e aggredisce prima la moglie, poi i carabinieri

PAULARO - Alza il gomito e aggredisce prima la moglie, poi i carabinieri. E' successo a Paularo, nell'abitazione di proprietà della Caritas, occupata da una famiglia di richiedenti asilo di origina afghana.

Un 28enne, qualche sera fa, ha fatto ritorno a casa in evidente stato di ubriachezza e dopo aver dato in escandescenza ha prima aggredito la consorte, poi i militari dell'Arma intervenuti per calmarlo, causandogli lievi lesioni.

Il richiedente asilo è stato arrestato per l’ ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e verrà processato con rito direttissimo.