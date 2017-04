'Banditi in Natura' con la Casa delle Farfalle

MARTIGNACCO - Anche nel 2017 e precisamente domenica 9 aprile (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30) la Casa delle Farfalle di Bordano e il Naturama Science Center aderiscono alla campagna di sensibilizzazione 'Banditi in Natura' promossa e realizzata da Eduzoo, il gruppo di lavoro costituito dagli educatori Uiza (Unione Italiana Zoo e Acquari). Il tema trattato è quello del bracconaggio: capiremo cos'è, quali sono le azioni che lo determinano (violare le norme stabilite dalla legge come cacciare specie protette, cacciare senza licenza, cacciare fuori periodo, cacciare in aree protette, l'uccellagione, ecc).

In particolare …

Sarà dedicato un focus particolare ai souvenir che si acquistano durante le vacanze, magari trascorse in un posto esotico: è bene sapere che esistono regole internazionali molto severe che vietano di portare a casa, per sé o per amici e familiari, «ricordini» come animali vivi o fatti con parti di essi e piante protette. Alcuni oggetti richiedono permessi specifici altri è proprio illegale comprarli. Queste importazioni, fatte inconsapevolmente, possono spesso sfociare in multe e sequestri. La cosa migliore da fare è informarsi bene su cosa si può e cosa non si può acquistare e, in caso di dubbio, astenersi dal comprare. Se si vuole essere turisti responsabili e sostenibili, meglio non incentivare azioni di bracconaggio dovute ai traffico di oggetti illegali. Dalle 15 alle 17 avremo ospite Dario Cestek, maresciallo capo del CFR (Corpo Forestale dello Stato) e rappresentante del Noana (Nucleo Operativo Antibracconaggio e Vigilanza Ambientale).

Dove

L'attività si svolgerà allo spazio eventi adiacente allo Show Rondò, al pianoterra del Centro Commerciale del Città Fiera di Martignacco, e a pochi metri dal Naturama Science Center, e è aperta ad adulti e bambini (dai 6 anni). L’attività è gratuita e ai partecipanti verrà lasciato un segnalibro con l’indicazione delle «buone pratiche» (fino ad esaurimento scorte).

Naturama Science Center: via Antonio Bardelli 4 / 33035 Martignacco | www.naturamacenter.it

Casa delle Farfalle: via Canada 5, Bordano | Tel. 0432 1636175 / 344 2345406 | www.bordanofarfalle.it |