Ruba vestiti all'Outlet per 750 euro: arrestato

AIELLO DEL FRIULI - Tenta di rubate capi d'abbigliamento griffati dal Palmanova Outlet, ma viene scoperto e arrestato. Il fatto è accaduto venerdì.

Il personale di sorveglianza dell'Outlet hanno notato due persone, un uomo e una donna, mentre tentavano di portare fuori da un negozio dei capi d'abbigliamento senza averli pagati. Hanno quindi subito chiamato il 112. I carabinieri del Norm di Palmanova sono arrivati in breve tempo bloccando il 39enne protagonista del furto. Si tratta di un cittadino straniero, che agiva insieme a una donna, dileguatasi con la refurtiva.

Il 'colpo' ha fruttato 750 euro. Lo straniero, che era in possesso di utensili per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio, è stato arrestato per l’ ipotesi di reato di furto aggravato e sarà processato con rito direttissimo.