Voli in mongolfiera: novità in quota per il ponte del 25 aprile

UDINE - Nelle giornate di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 (partenza dal Campo Volo Always, Povoletto alle 7 per una durata di circa circa 45, 65 minuti), Visitait.it organizza i tradizionali voli in mongolfiera sui colli orientali del Friuli Venezia Giulia e, in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier (FIS), aggiunge un’interessante novità. Nel pomeriggio di sabato 22 aprile, infatti, sarà possibile partecipare al volo in mongolfiera con degustazione di due tipologie di vini locali. Tutti i voli partiranno dal Campo Volo Always di Povoletto, hanno durata indicativa di circa un’ora e sono adatti a tutti: coppie, gruppi e famiglie.

I dettagli del volo

A bordo sono disponibili fino a 12 posti per cesta. L’attività inizia con il gonfiaggio del pallone, durante la quale è possibile seguire tutti i preparativi e dare sfogo a ogni curiosità. Prima della partenza, viene effettuato il briefing pre-volo e poi si inizia a salire per ammirare l’alba ed il panorama come se si fosse «posati su una nuvola». Il comandante di volo è il signor Paolo Barbieri, pilota certificato dall’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) per il lavoro aereo ed il trasporto di passeggeri. Barbieri mette a frutto la sua grande esperienza iniziata nel 1985 e culminata con il titolo di Campione Italiano nel 1988. In questi anni si è divertito a cimentarsi in qualche impresa speciale, come la trasvolata delle Alpi, e ha partecipato ad oltre 100 raduni in tutta Europa. Oggi, Barbieri viene considerato uno dei piloti più famosi e con maggiore esperienza nel volo in mongolfiera di tutta Italia.

Per prenotazioni, qui.

Per ulteriori informazioni: Visitait Srl | Via Stretta del Parco 4, Buttrio |(+39) 389 6514885 | info@vistait.it | www.visitait.it |